Висадка росіян у районі Корабел Херсона малоймовірна – Волошин

Російські війська навряд чи зможуть здійснити десантну операцію в межах херсонського мікрорайону Корабел найближчим часом.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, коментуючи інформацію про можливу спробу висадки противника у цьому районі.

У ЗСУ оцінили ймовірність висадки десанту у Корабелі

Після того, як російські війська здійснили спробу зруйнувати міст, що сполучає мікрорайон Корабел із центральною частиною Херсона, почала ширитися інформація про нібито підготовку ворогом десантної операції у цьому районі.

Зараз дивляться

За словами Волошина, такий сценарій із військового погляду вбачається вкрай малоймовірним.

– Сценарій, що противник зараз намагатиметься висадитися у мікрорайоні Острів (Корабел), з військового погляду – це дуже сумнівний сценарій. Тому що перед тим, як підійти до мікрорайону Острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні, – зазначив він.

Речник додав, що українські оборонці відстежують та знищують усі штурмові та форсувальні групи, які росіяни намагаються направити на правий берег Дніпра.

– Щоб від одного берега до другого ворог доплив, необхідний час. І за цей час можна виявити всі ці штурмові групи. Тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки, і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз – це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що, – наголосив Волошин.

Щодо можливості повітряного десантування, то і цей варіант теж видається малореалістичним.

Волошин пояснив, що навіть для гелікоптерів є висока ймовірність бути збитими під час підльоту до українських позицій.

Він пригадав невдалу операцію Росії в Гостомелі у перші дні повномасштабного вторгнення, коли, попри меншу готовність українських сил, загарбникам не вдалося реалізувати план.

– Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми взагалі очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій таких, до різних сценаріїв, – сказав він.

Однак Волошин наголосив, що українська розвідка на цей момент не фіксує на протилежному березі Дніпра достатньої концентрації ворожих сил, здатних реалізувати масштабний наступ або штурм.

Ситуація на південному напрямку складна

Проте ситуація на південному напрямку залишається складною та небезпечною.

За добу противник здійснив 280 атак із використанням дронів-камікадзе, провів 9 авіаційних ударів керованими авіабомбами по Херсону, а також застосовував 8 баражуючих боєприпасів типу Молнія, Ланцет і Привіт-82 по позиціях на Херсонщині.

Напруженою залишається також обстановка в районі островів у дельті Дніпра.

Минулої доби сталося три бойових зіткнення на острові Білогорудів, ще одне – на Великому Вільховому. Також фіксувалися сутички біля залізничного та автомобільного Антонівських мостів.

Щодо мікрорайону Корабел, російські війська регулярно обстрілюють цю територію з артилерії, застосовують кореговані авіаційні бомби та активно використовують дрони.

Тому після останнього удару по автомобільному мосту в мікрорайоні Острів місцева влада продовжує евакуацію цивільного населення, яке досі залишається у цьому районі.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.