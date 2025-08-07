Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины, ЕС и представителя Трампа
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел в четверг, 7 августа, серию важных переговоров с международными лидерами о будущем дипломатическом урегулировании войны.
По его словам, партнеры понимают, что именно Россия должна сделать первые шаги к прекращению войны, в частности, согласиться на настоящее перемирие и дипломатию.
Война России против Украины — это война против всей Европы
— Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир, — заявил Зеленский в вечернем обращении 7 августа.
Среди собеседников главы государства в этот день были:
- канцлер Германии Фридрих Мерц,
- президент Франции Эммануэль Макрон,
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- директор МВФ Кристалина Георгиева,
- премьер-министр Албании Эди Рама
- министр иностранных дел Румынии.
Зеленский подчеркнул, что война России – не только против Украины, но и против всей Европы. Следовательно, будущие решения о мире должны приниматься с учетом интересов всего континента.
Президент сообщил, что ведутся переговоры с европейскими лидерами о координации позиций – как в прямых переговорах, так и через посредничество.
— Мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и о наших встречах, и о работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены, – отметил президент.
Трехсторонний формат переговоров
Президент Украины вновь подчеркнул, что ключевые решения в России принимает только один человек, и что этот человек «боится санкций США».
Поэтому важно, чтобы к переговорам присоединилась Украина, которая непосредственно защищает независимость не только свою, но и символически – каждой европейской нации.
В обращении Зеленский упомянул трехсторонний формат переговоров, который обсуждался ранее. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытость к поиску реальных решений.
— Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными – именно такими, которые сработают, – сказал президент.
Поддержка от МВФ и Евросоюза
Зеленский отметил положительные сигналы от МВФ о дальнейшей поддержке Украины. Аналогичные сигналы поступают и со стороны Европейского Союза.
В этот же день запланирован разговор советников по безопасности Украины, стран Европы и представителя США, в частности – представителя президента Трампа.
Также Зеленский проведет отдельную беседу с главой правительства Италии Джорджей Мелони.
— Делаем все, чтобы завершить войну миром, достойным миром, – подытожил Зеленский.