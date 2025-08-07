Зеленский анонсировал разговор советников по безопасности Украины, ЕС и представителя Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел в четверг, 7 августа, серию важных переговоров с международными лидерами о будущем дипломатическом урегулировании войны.

По его словам, партнеры понимают, что именно Россия должна сделать первые шаги к прекращению войны, в частности, согласиться на настоящее перемирие и дипломатию.

Война России против Украины — это война против всей Европы

— Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир, — заявил Зеленский в вечернем обращении 7 августа.

Среди собеседников главы государства в этот день были:

канцлер Германии Фридрих Мерц,

президент Франции Эммануэль Макрон,

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

директор МВФ Кристалина Георгиева,

премьер-министр Албании Эди Рама

министр иностранных дел Румынии.

Зеленский подчеркнул, что война России – не только против Украины, но и против всей Европы. Следовательно, будущие решения о мире должны приниматься с учетом интересов всего континента.

Президент сообщил, что ведутся переговоры с европейскими лидерами о координации позиций – как в прямых переговорах, так и через посредничество.

— Мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и о наших встречах, и о работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены, – отметил президент.

Трехсторонний формат переговоров

Президент Украины вновь подчеркнул, что ключевые решения в России принимает только один человек, и что этот человек «боится санкций США».

Поэтому важно, чтобы к переговорам присоединилась Украина, которая непосредственно защищает независимость не только свою, но и символически – каждой европейской нации.

В обращении Зеленский упомянул трехсторонний формат переговоров, который обсуждался ранее. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытость к поиску реальных решений.

— Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными – именно такими, которые сработают, – сказал президент.

Поддержка от МВФ и Евросоюза

Зеленский отметил положительные сигналы от МВФ о дальнейшей поддержке Украины. Аналогичные сигналы поступают и со стороны Европейского Союза.

В этот же день запланирован разговор советников по безопасности Украины, стран Европы и представителя США, в частности – представителя президента Трампа.

Также Зеленский проведет отдельную беседу с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

— Делаем все, чтобы завершить войну миром, достойным миром, – подытожил Зеленский.

