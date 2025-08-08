Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 8 августа 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений.
Российские войска нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, для поражения были задействованы 1 724 дрона-камикадзе и осуществлено 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Такие данные по состоянию на 22:00 7 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.
Где идут бои в Украине 8 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 8 августа 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
