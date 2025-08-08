Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Карта боевых действий на 8 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений.

Российские войска нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, для поражения были задействованы 1 724 дрона-камикадзе и осуществлено 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Такие данные по состоянию на 22:00 7 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 8 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 8 августа 2025 года

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

