Карта бойових дій на 8 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 147 бойових зіткнення.

Російські війська завдали одного одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 — з реактивних систем залпового вогню.

Такі дані станом на 08:00 8 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 8 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 8 серпня 2025

Ситуація в Україні на 8 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб;

танків – 11083 (+7);

бойових броньованих машин – 23 102 (+7);

артилерійських систем – 31 232 (+52);

РСЗВ – 1456;

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168(+238);

крилатих ракет – 3 555;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126);

спеціальної техніки – 3 936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

