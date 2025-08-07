Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Трамп опроверг, что ожидает от Путина встречи с Зеленским перед переговорами с ним

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп опроверг заявления о необходимости предварительной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным перед его собственными переговорами с главой Кремля.

Трамп о встрече с Путиным и Зеленским

Во время беседы с журналистами у американского лидера спросили, действительно ли Путин должен сначала встретиться с Зеленским, а уже потом — с Трампом.

— Нет, не нужно, — коротко ответил президент США.

Недавно представитель Белого дома в комментарии изданию Politico отметил, что встреча Трампа с Путиным возможна только после того, как российский диктатор проведет переговоры с Зеленским.

По словам представителя Белого дома, трехсторонняя встреча между Трампом, Зеленским и Путиным возможна якобы только после двусторонних диалогов.

Недавно политолог Владимир Фесенко проанализировал, насколько вероятен трехсторонний формат переговоров между США, Россией и Украиной, а также может ли это свидетельствовать об изменении подхода президента США Дональда Трампа к войне.

Володимир Зеленський 

