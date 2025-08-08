Події ночі 8 серпня: дрони атакували Харків і Київщину, зміни для біженців у Британії

У ніч на 8 липня Росія ударними безпілотниками Харків – унаслідок атаки в одному з районів спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

Під ударом дронів також була Київщина та Сумщина.

Велика Британія почала відмовляти біженцям з України у постійному притулку, водночас чинні візи можна продовжувати ще на півтора року.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 8 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

У ніч на 8 серпня у Харкові прогриміли вибухи під час атаки ударних російських дронів на місто.

Інформацію про атаку дронами Shahed підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Він повідомив, що Унаслідок атаки в Салтівському районі Харкова спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

Атака дронів по Київщині

Вночі під атакою дронів опинилася також Київська область, а саме Бучанський район.

Керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки росіян травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Він уточнив, що попередньо вони дістали незначні поранення.

Крім того внаслідок атаки РФ виникли пожежі в приватному секторі. Також пошкоджені будинки.

Британія змінює політику щодо українців

З початку року Британія почала масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку.

Як пише BBC, МВС країни у своїх рекомендаціях аргументує це тим, що західні області України вважаються достатньо безпечними, тому заявки відхиляються.

Це не означає, що українці мають негайно покинути територію Великої Британії – чинні візи можна продовжувати ще на півтора року.

Трамп спростував умову для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп спростував заяви про те, що російський диктатор Володимир Путін перед переговорами з ним має провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови з журналістами у Трампа запитали, чи дійсно Путін має спершу зустрітися із Зеленським, а вже потім – з ним.

У відповідь американський лідер відповів коротко: Ні, не потрібно.

Перед цим представник Білого дому в коментарі Politico казав, що зустріч Трампа з Путіним можлива лише після того, як диктатор проведе переговори з Зеленським.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

