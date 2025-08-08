Возвращение из СЗЧ в другую часть: алгоритм действий

Часто случается так, что военные уходят в СЗЧ не из-за нежелания служить, а из-за конфликтов с командованием или неблагоприятной атмосферы в конкретной части. Они готовы продолжать службу, но из-за проблем с руководством вынуждены покинуть основное подразделение.

Министерство обороны напоминает, что возвращение из СЗЧ до 30 августа поможет избежать уголовной ответственности.

Как вернуться из СЗЧ в другую воинскую часть, мы поговорили с юристом практики разрешения судебных споров в компании RELIANCE, членом Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины, Еленой Бондаренко.

Сейчас смотрят

Самый простой способ возвращения из СЗЧ

Юрист подчеркнула, что алгоритм возвращения из СЗЧ в другую часть мало чем отличается от последовательности действий по возвращению в свою часть. Единственное, что отличается: если человек уже вернулся в воинскую часть, его зачислили в батальон резерва и поставили на обеспечение, тогда он имеет право подать рапорт на перевод.

Елена Бондаренко подчеркнула, что осуществлять СЗЧ для перевода в другую часть не имеет никакого смысла, ведь этот способ возвращения не является эффективным. Юрист подчеркивает, что когда военный покидает свою часть, его военная служба прекращается в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе.

Никаких кадровых решений не может быть принято, даже если военнослужащий после СЗЧ придет в ТЦК, даст отношение от другой воинской части и будет просить вернуть его, но уже в другую часть.

— Кадровое решение не может быть принято, ведь его военная служба фактически на данный момент прекращена. Военный должен вернуться по закону в свою воинскую часть, и только после обновления всех документов и обеспечения он может написать рапорт на перевод, — отметила эксперт.

Юрист подчеркнула, что действенного механизма, чтобы стопроцентно понять, что после возвращения из СЗЧ человек сможет точно перевестись в другую часть, нет.

По словам Елены Бондаренко, рапорт о возвращении можно писать непосредственно в своей воинской части или в приложении Армия+ в разделе Рапорты. Но здесь есть определенные сложности, ведь при заполнении любых рапортов военному нужно знать идентификационные данные — так называемый ID командира своей части.

— В большинстве случаев обычные военные этих ID не знают. Поэтому такой рапорт на возвращение можно подать через ТЦК и СП, через которые мобилизовывался военный, или же сразу обратиться в ВСП — военную службу правопорядка. В таком случае нужно объяснить, что человек хочет вернуться после СЗЧ и продолжить службу, — посоветовала эксперт.

Самый простой способ вернуться из СЗЧ — это подать рапорт через приложение Армия+.

Алгоритм возвращения из СЗЧ в другую часть через Армия+:

Военнослужащий подает рапорт, заполнение которого занимает около 5 минут. Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и проверяет указанные данные.

Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в выбранный им отдел ВСП, где оформят документы, выдадут предписание и помогут добраться до одной из военных (резервных) частей.

Командир этой части возобновляет выплаты и социальные гарантии военного и сообщает об этом соответствующие органы в день возобновления службы.

После возвращения на службу можно подать рапорт на смену места службы. В таком случае на экране, в приложении Армия+, с вопросом Почему хотите сменить часть, следует выбрать вариант Возвращаюсь на службу после СЗЧ.

В рекомендательном письме указывается текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ дополнительно проверит информацию непосредственно в батальоне.

Алгоритм дальнейших действий будет зависеть от того, внесены ли сведения о самовольном оставлении части (СЗЧ) в Единый реестр досудебных расследований.

— Иногда военнослужащих, совершивших СЗЧ, не вносят в Единый реестр досудебных расследований, поэтому им вернуться на службу значительно проще, — отметила юрист.

В случае, когда военнослужащий не знает, есть ли такие сведения в ЕРДР, рекомендуется обратиться в ВСП ВСУ, где проведут соответствующие запросы в правоохранительные органы и начнут процесс возвращения на военную службу.

Что происходит дальше

В любом случае, независимо от того, даже если рапорт подается через Армию+, военнослужащий должен приехать в ВСП, чтобы получить подпись и данные воинской части, где он сейчас находится, а также узнать, куда можно приехать и где сейчас находится штаб этой воинской части для возобновления военной службы в так называемый батальон резерва.

Юрист отмечает, что должности, на которой военнослужащий служил ранее, может уже не быть, ведь никто не ждет этого человека после СЗЧ. Уже на следующем этапе ВСП направит и поможет прибыть в батальон резерва. После этого происходит восстановление на службе военнослужащего. По словам юриста, в течение 24 часов возобновляется начисление заработной платы, обеспечение, выдают форму.

Уже после того, как человека примут в военный батальон резерва, будет приниматься решение в соответствии с актуальными потребностями части Вооруженных Сил или другого подразделения, и тогда назначат его на постоянную должность.

— Именно в это время, если лицо имеет отношение к другой воинской части и хочет попасть именно туда, оно может решать этот вопрос. Но перевод без согласия непосредственно командира части, в которой военнослужащий сейчас находится и закреплен, невозможен, — отметила юрист.

По словам эксперта, военная служба правопорядка, зная, что ребята принципиально не хотят возвращаться в определенные воинские части из-за плохих отношений или руководства, помогает и получает соответствующие приказы, чтобы военнослужащий, совершивший СЗЧ, все же попал в ту воинскую часть, в которую желает.

Сейчас есть очень мощные бригады, где эффективно работают рекрутинговые центры. Они также помогают в этих вопросах и заинтересованы, чтобы военнослужащий, совершивший СЗЧ, попал в их часть.

Кто не сможет вернуться из СЗЧ по упрощенной схеме до 30 августа

По словам Елены Бондаренко, военнослужащие, совершившие СЗЧ после 10 мая 2025 года, даже если это их первое нарушение, не могут пользоваться упрощенным алгоритмом.

В таком случае действует общая процедура возвращения, регламентированная законом Украины 3902-IX от 20.08.2024 года, согласно которой военнослужащие, которые впервые во время военного положения самовольно покинули часть или дезертировали, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно обратились с заявлением к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на службу и имеют письменное согласие командира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.