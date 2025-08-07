Еще есть время: до какого числа можно вернуться с СОЧ с сохранением выплат

Возвращение после СОЧ (самовольного оставления воинской части) с сохранением статуса и всех выплат еще возможно. До какого числа это можно сделать и как — читайте далее в материале Фактов ICTV.

До какого числа можно вернуться с СОЧ

Как напоминают в Государственном бюро расследований, до 30 августа военнослужащие могут вернуться после СОЧ и сохранить все военные выплаты и статус.

— Пока еще есть время для того, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с законом, — отмечают в ДБР.

Как вернуться с СОЧ до 30 августа

Для возвращения с СОЧ после 29 ноября 2024 года военнослужащий должен обратиться к командиру части лично или через приложение Армия+. Это может быть как его бывшая военная часть, так и другая, в которой он хочет продолжать службу. Военному должны письменно согласовать продолжение прохождения военной службы.

Сейчас смотрят

Далее человек должен в ДБР подать ходатайство о намерении вернуться на военную службу. После этого ДБР направляет в суд материалы для освобождения военного от уголовной ответственности, принимается соответствующее решение. И только после этого можно вернуться на военную службу.

Напомним, что 8 мая 2025 года президент Украины подписал закон, которым действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть, было продлено до 30 августа 2025 года.

Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продлить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного и другого обеспечения. К тому же, военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если такое решение примет суд.

Действующий порядок распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 и тех, кому срок военной службы приостановлен.

Благодаря этому закону, с 29 ноября 2024 по август 2025 года на службу уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих, сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.