Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Трали з танками та БТР: росіяни масово везуть техніку на Запорізький напрямок

росіяни в сирії
Фото: Getty Images

З вечора 9 серпня і вночі 10 серпня місцеві жителі фіксували, як росіяни активно завозять важку військову техніку та вантажівки із боєкомплектами та живою силою.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

РФ завозить техніку на Запорізький напрямок: що відомо

За його словами, місцеві нарахували не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, а ще понад 30 вантажівок з боєкомплектом. Плюс масово їдуть паливозаправники.

– Найбільше поповнення на Запоріжжя за липень-серпень, – зауважує Петро Андрющенко.

Крім того, зафіксовано зустрічні переміщення танків, БТРів та гармат з Бердянського напряму на північ Донецької області в складі організованої колони в супроводі військової комендатури пізно ввечері. Загалом до 15 одиниць на тралах.

Петро Андрющенко також розповів, що впродовж середи-п’ятниці зафіксоване велике перекидання російських підрозділів, що базуються в Криму, на північ Донецької області.

– Загалом від бригади до полку за зовнішнім спостереженням. Можемо констатувати, що росіяни значно посилюють Покровський напрям та несподівано – Запорізький, – наголосив Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

