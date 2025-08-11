Глава МИД Чехии прибыл в Украину: что известно о визите

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром 11 августа прибыл в Украину с очередным официальным визитом.

Об этом сам Липавский сообщил в соцсети Х.

Визит главы МИД Чехии в Украину 11 августа

Это уже шестой визит чешского дипломата с начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас смотрят

— В свою шестую поездку в Украину я прибыл с четким посланием — Чешская Республика не откажется от поддержки украинцев в борьбе с российским агрессором, — подчеркнул дипломат.

В последний раз Липавский был в Киеве 22 ноября 2024 года , чтобы узнать, как работают чешские проекты на местах.

Два дня назад глава МИД Чехии заявил, что Украина должна оставаться свободной, а ее границы не могут быть перемещены путем давления и шантажа.

— Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин, — подчеркнул он.

В начале августа президент Чехии Петр Павел заявил, что в течение 2024 года удалось доставить Украине около 1,5 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, а в 2025 году планируется поставить 1,8 млн. Из них примерно 800 тыс. — калибра 155 мм.

Фото: Jan Lipavský/Х

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.