Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Глава МЗС Чехії прибув до України: що відомо про візит

Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вранці 11 серпня прибув до України з черговим офіційним візитом.

Про це сам Ліпавський повідомив у соцмережі Х.

Візит глави МЗС Чехії в Україну 11 серпня

Це вже шостий візит чеського дипломата від початку повномасштабного вторгнення Росії.

– У свою шосту поїздку до України я прибув із чітким посланням – Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором, – наголосив дипломат.

Востаннє Ліпавський був у Києві 22 листопада 2024 року, щоб дізнатися, як працюють чеські проєкти на місцях.

Два дні тому глава МЗС Чехії заявив, що Україна має залишатися вільною, а її кордони не можуть бути переміщені шляхом тиску та шантажу.

– Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін, – наголосив він.

На початку серпня президент Чехії Петр Павел заявив, що протягом 2024 року вдалося доставити Україні близько 1,5 млн артилерійських снарядів великого калібру, а в 2025 році планується поставити 1,8 млн. З них приблизно 800 тис. — калібру 155 мм.

Фото: Jan Lipavský/Х

