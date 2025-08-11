Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
В августе 2025 года минимальная пенсия в Украине осталась на прежнем уровне, ведь повышение не предусмотрено. Последний раз пенсионные выплаты увеличивали в марте в рамках ежегодной индексации.
Будет ли индексация пенсий в 2025 году, читайте в нашем материале.
Планируется ли повышение пенсий в 2025 году
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, индексация пенсий в 2025 году только состоялась в марте.
Основное повышение пенсий для украинцев в 2025 году уже состоялось. Дальнейшие изменения будут зависеть от финансовой ситуации, но дополнительные повышения пока маловероятны. Об этом заявила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.
— Во-первых, основной момент — это то, что у нас индексация предусмотрена законом. И закон говорит, что индексация проводится ежегодно в марте. С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение несколько раз в течение года, — сказала она.
По словам Марчак, в Минсоцполитики будут оценивать финансовое состояние, и если страховой фонд позволит, то возможны дополнительные меры поддержки. Однако это зависит от решения правительства.
Сейчас размер пенсии зависит от возраста, страхового стажа и статуса занятости. Максимальный размер минимальной пенсии — 3 758 грн — получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем.
Другие категории пенсионеров в августе получат следующие минимальные выплаты:
- 3 613 грн — пенсионеры в возрасте 70-80 лет с полным страховым стажем или 75-80 лет со стажем от 20 (для женщин)/25 (для мужчин) лет;
- 3 323 грн — пенсионеры от 70 лет с полным стажем и люди с инвалидностью I группы;
- 3 038 грн — неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию по общим основаниям;
- для работающих пенсионеров установлена минимальная выплата в размере 2 361 грн. Это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.
Кому повысят пенсии в Украине в августе
В Украине ежегодно ко Дню Независимости определенным категориям граждан выплачивают единовременную денежную помощь. Это не индексация пенсий в 2025 году, а единовременные ежегодные выплаты.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, согласно которому выплаты должны быть осуществлены до 24 августа 2025 года в следующих размерах:
- 3 100 грн — лицам с особыми заслугами перед Родиной;
- 3 100 грн — лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей с инвалидностью I группы;
- 2 900 грн — лицам с инвалидностью II группы из вышеуказанных категорий;
- 2 700 грн — лицам с инвалидностью III группы из этих же категорий;
- 1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, рожденным в местах принудительного содержания их родителей;
- 650 грн — членам семей погибших или умерших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины, а также женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступали в повторный брак;
- 450 грн — участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей и детям партизан.
Как получить выплату ко Дню Независимости
Пенсионерам, имеющим право на пособие, деньги поступят в августе вместе с пенсией, дополнительно обращаться не нужно.
Ветеранам войны, которые работают или служат и не являются пенсионерами, выплаты перечислят на счета их воинских частей, учреждений или организаций по заявкам работодателей.
Те, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером и не работает или не служит, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для получения выплаты.