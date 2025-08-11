Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения

В августе 2025 года минимальная пенсия в Украине осталась на прежнем уровне, ведь повышение не предусмотрено. Последний раз пенсионные выплаты увеличивали в марте в рамках ежегодной индексации.

Будет ли индексация пенсий в 2025 году, читайте в нашем материале.

Планируется ли повышение пенсий в 2025 году

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, индексация пенсий в 2025 году только состоялась в марте.

Основное повышение пенсий для украинцев в 2025 году уже состоялось. Дальнейшие изменения будут зависеть от финансовой ситуации, но дополнительные повышения пока маловероятны. Об этом заявила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.

— Во-первых, основной момент — это то, что у нас индексация предусмотрена законом. И закон говорит, что индексация проводится ежегодно в марте. С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение несколько раз в течение года, — сказала она.

По словам Марчак, в Минсоцполитики будут оценивать финансовое состояние, и если страховой фонд позволит, то возможны дополнительные меры поддержки. Однако это зависит от решения правительства.

Сейчас размер пенсии зависит от возраста, страхового стажа и статуса занятости. Максимальный размер минимальной пенсии — 3 758 грн — получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем.

Другие категории пенсионеров в августе получат следующие минимальные выплаты:

3 613 грн — пенсионеры в возрасте 70-80 лет с полным страховым стажем или 75-80 лет со стажем от 20 (для женщин)/25 (для мужчин) лет;

3 323 грн — пенсионеры от 70 лет с полным стажем и люди с инвалидностью I группы;

3 038 грн — неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию по общим основаниям;

для работающих пенсионеров установлена минимальная выплата в размере 2 361 грн. Это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Кому повысят пенсии в Украине в августе

В Украине ежегодно ко Дню Независимости определенным категориям граждан выплачивают единовременную денежную помощь. Это не индексация пенсий в 2025 году, а единовременные ежегодные выплаты.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, согласно которому выплаты должны быть осуществлены до 24 августа 2025 года в следующих размерах:

3 100 грн — лицам с особыми заслугами перед Родиной;

3 100 грн — лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей с инвалидностью I группы;

2 900 грн — лицам с инвалидностью II группы из вышеуказанных категорий;

2 700 грн — лицам с инвалидностью III группы из этих же категорий;

1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, рожденным в местах принудительного содержания их родителей;

650 грн — членам семей погибших или умерших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины, а также женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступали в повторный брак;

450 грн — участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей и детям партизан.

Как получить выплату ко Дню Независимости

Пенсионерам, имеющим право на пособие, деньги поступят в августе вместе с пенсией, дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые работают или служат и не являются пенсионерами, выплаты перечислят на счета их воинских частей, учреждений или организаций по заявкам работодателей.

Те, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером и не работает или не служит, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для получения выплаты.

