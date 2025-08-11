Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення

У серпні 2025 року мінімальна пенсія в Україні залишилася на тому ж рівні, адже підвищення не передбачене. Востаннє пенсійні виплати збільшували в березні в межах щорічної індексації.

Чи буде індексація пенсій у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи планують підвищення пенсій у 2025 році

Відповідно до даних Пенсійного фонду України, індексація пенсій у 2025 році відбулася лише в березні.

Зараз дивляться

Основне підвищення пенсій для українців у 2025 році вже відбулося. Подальші зміни залежатимуть від фінансової ситуації, але додаткові підвищення наразі малоймовірні. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю для Радіо Свобода.

– По-перше, основний момент – це те, що в нас індексація передбачена законом. І в законі зазначено, що індексація проводиться щороку в березні. З нормативної законодавчої точки зору не передбачено проведення кількох індексацій протягом року, – сказала вона.

За словами Марчак, у Мінсоцполітики оцінюватимуть фінансовий стан, і якщо страховий фонд дозволятиме, то можливі додаткові кроки підтримки. Проте це залежить від рішення уряду.

Наразі розмір пенсії залежить від віку, страхового стажу та статусу зайнятості. Максимальний розмір мінімальної пенсії – 3 758 грн – мають пенсіонери, що не працюють, віком від 65 років із повним страховим стажем.

Інші категорії пенсіонерів у серпні отримають такі мінімальні виплати:

3 613 грн – пенсіонери віком 70-80 років із повним страховим стажем або 75-80 років зі стажем від 20 (для жінок)/25 (для чоловіків) років;

3 323 грн – пенсіонери від 70 років із повним стажем та люди з інвалідністю І групи;

3 038 грн – пенсіонери, які не працюють та вийшли на пенсію за загальними підставами;

для пенсіонерів, які працюють, встановлена мінімальна виплата у розмірі 2 361 грн. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Кому підвищать пенсії в Україні в серпні

В Україні щороку до Дня Незалежності певним категоріям громадян виплачують одноразову грошову допомогу. Це не індексація пенсій у 2025 році, а одноразові щорічні виплати.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів, згідно з якою виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2025 року в таких розмірах:

3 100 грн – особам з особливими заслугами перед Батьківщиною;

3 100 грн – особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів з інвалідністю І групи;

2 900 грн – особам з інвалідністю ІІ групи з вищезазначених категорій;

2 700 грн – особам з інвалідністю ІІІ групи з цих же категорій;

1 000 грн – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів та дітям, народженим у місцях примусового тримання їхніх батьків;

650 грн – членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, а також дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружувалися вдруге;

450 грн – учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів і дітям партизанів.

Як отримати виплату до Дня Незалежності

Пенсіонерам, які мають право на допомогу, гроші надійдуть у серпні разом із пенсією, додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які працюють або служать і не є пенсіонерами, виплати перерахують на рахунки їхніх військових частин, установ чи організацій за заявками роботодавців.

Ті, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером і не працює чи не служить, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України для отримання виплати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.