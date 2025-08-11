Триколор висит 15 минут: пленные оккупанты рассказали о “захвате” сел Украины

Пленные российские военные, захваченные ВСУ на Купянском направлении, рассказали, как на самом деле якобы захватывают украинские населенные пункты.

Эксклюзивно для Фактов ICTV оккупанты сообщили, как вешают флаги на несколько минут для картинки.

Как РФ якобы захватывает населенные пункты

— Один чудак поехал на велосипеде, поставил флаг на доме. Все это сняли и показали солдатам. Через 15 минут этого флага уже не было. И людей, которые его ставили, тоже не было. То же самое с заходом в Днепропетровскую область. Показали какой-то украинский внедорожник, который врезался в колючку. Сделали так, будто это наши там прорвались, — объяснил россиянин.

По его словам, пропаганда — сильная вещь.

— Мотивирует то, что вот видите, там все хорошо, там наши, сейчас зайдете спокойно, закрепитесь, дома пустые. Флаг поставили, никого не убило, ничего не случилось. Ну, и плюс по телевизору показать, отчитаться, чтобы кто-то получил награду. А поскольку поселок не наш, то туда нужно гнать мясные штурмы, чтобы он был нашим любой ценой. Потому что медаль за него получена, — продолжает он.

Другой говорит, что никто даже не знает, какие потери — они замалчиваются.

— По телевизору рассказывают, что мы продвигаемся, побеждаем. Кто-нибудь по гражданке переоделся, флаг поставил в селе — и все, оно наше. На карте отметили, что оно наше, а медальки уже висят у полковника, и он толкает людей на мясо. Нужно отвоевать село, например, за два-три месяца, поэтому такие потери, — рассказал пленный.

Он собственными глазами видел, как таким образом ставили флаг:

— На Mavic сняли и по тапкам дали. Но в основном они даже не успевают уйти — или в плен, или убивают. Видео сняли, якобы село захватили, и все — они молодцы. А что с ними будет, это мало интересует начальство.

— Там люди не задерживаются. Их гонят и гонят, как конвейер. Для картинки флажок повесили — якобы взяли. А по факту оно не ваше, он постоял там полчаса, — рассказал еще один пленный.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

