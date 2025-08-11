Триколор висить 15 хвилин: полонені окупанти розповіли про “захоплення” сіл України

Полонені російські військові, захоплені ЗСУ на Куп’янському напрямку, розповіли, як насправді буцімто захоплюють українські населені пункти.

Ексклюзивно для Фактів ICTV окупанти повідомили, як вішають прапори на кілька хвилин для картинки.

Як РФ нібито захоплює населені пункти

– Один дивак поїхав на велосипеді, поставив прапор на будинку. Все це зняли і показали солдатам. Через 15 хвилин цього прапора вже не було. І людей, які його ставили, теж не було. Те саме із заходом в Дніпропетровську область. Показали якийсь український позашляховик, який врізався в колючку. Зробили так, ніби це наші там прорвалися, – пояснив росіянин.

За його словами, пропаганда – сильна річ.

– Мотивує те, що, ось бачите, там все добре, там наші, зараз зайдете спокійно, закріпитеся, будинки порожні. Прапор поставили, нікого не вбило, нічого не сталося. Ну, і плюс по телевізору показати, відзвітувати, щоб хтось отримав нагороду. А оскільки селище не наше, то туди потрібно гнати м’ясні штурми, щоб воно було нашим за будь-яку ціну. Тому що медаль за нього отримана, – продовжує він.

Інший каже, що ніхто навіть не знає, які втрати – вони замовчуються.

– По телевізору розповідають, що ми просуваємося, перемагаємо. Хтось у цивільному одязі переодягнувся, прапор поставив у селі – і все, воно наше. На карті відзначили, що воно наше, а медальки вже висять у полковника, і він штовхає людей на м’ясо. Потрібно відвоювати село, наприклад, за два-три місяці, тому такі втрати, – розповів полонений.

Він на власні очі бачив, як у такий спосіб ставили прапор:

– На Mavic зняли і по тапках дали. Але в основному вони навіть не встигають піти – або в полон, або вбивають. Відео зняли, нібито село захопили, і все – вони молодці. А що з ними буде, це мало цікавить начальство.

– Там люди не затримуються. Їх женуть і женуть, як конвеєр. Для картинки прапорець повісили – нібито взяли. А по факту воно не ваше, він постояв там пів години, – розповів ще один полонений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

