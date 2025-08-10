Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Генштаб ВСУ опроверг фейки об оккупации села Дачное на Днепропетровщине

Дачное на Днепропетровщине под контролем ВСУ — Генштаб
Фото: Факти ICTV

Силы обороны Украины продолжают контролировать село Дачное Днепропетровской области. Распространенная в сети информация о якобы продвижении российских войск в этот населенный пункт не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Дачное под контролем Сил обороны: что известно

— Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности, — говорится в заявлении.

В Генштабе отметили, что украинские военные успешно сдерживают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и удерживают определенные рубежи.

Сейчас смотрят

Военные призвали граждан доверять только официальным источникам и проверять полученную информацию.

Дачне

Фото: Google maps

Напомним, Силы обороны Украины сообщили об освобождении и полной зачистке от российских оккупантов населенного пункта Безсаловка Сумской области.

В операции принимали участие подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

Читайте также
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Алешках: погибли командир и начштаба
корпусна система ЗСУ

Связанные темы:

війнаВойна в УкраинеВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь