Генштаб ВСУ опроверг фейки об оккупации села Дачное на Днепропетровщине

Силы обороны Украины продолжают контролировать село Дачное Днепропетровской области. Распространенная в сети информация о якобы продвижении российских войск в этот населенный пункт не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Дачное под контролем Сил обороны: что известно

— Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности, — говорится в заявлении.

В Генштабе отметили, что украинские военные успешно сдерживают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и удерживают определенные рубежи.

Военные призвали граждан доверять только официальным источникам и проверять полученную информацию.

Напомним, Силы обороны Украины сообщили об освобождении и полной зачистке от российских оккупантов населенного пункта Безсаловка Сумской области.

В операции принимали участие подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

