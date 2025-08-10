Генштаб ВСУ опроверг фейки об оккупации села Дачное на Днепропетровщине
Силы обороны Украины продолжают контролировать село Дачное Днепропетровской области. Распространенная в сети информация о якобы продвижении российских войск в этот населенный пункт не соответствует действительности.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Дачное под контролем Сил обороны: что известно
— Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности, — говорится в заявлении.
В Генштабе отметили, что украинские военные успешно сдерживают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и удерживают определенные рубежи.
Военные призвали граждан доверять только официальным источникам и проверять полученную информацию.
Напомним, Силы обороны Украины сообщили об освобождении и полной зачистке от российских оккупантов населенного пункта Безсаловка Сумской области.
В операции принимали участие подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.