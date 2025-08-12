Эрдоган готов организовать саммит с участием Украины, США и России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за посредническую роль Анкары в переговорах с Россией.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский и Эрдоган обсудили роль Турции в мирных переговорах: что известно

По словам Зеленского, Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не приведут к устойчивому миру. Стороны отметили, что имитированный мир только будет способствовать дальнейшей агрессии России.

Президент Украины отметил, что Киев готов к любым форматам встреч ради прекращения войны. Эрдоган подтвердил готовность Турции организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

Также стороны обсудили мероприятия на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН, и возможное участие Турции в них.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет не исключил своего присутствия на встрече президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске 15 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, не будет президента Украины Владимира Зеленского.

