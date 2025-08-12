Укр Рус
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Гегсет не виключає участі у зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня

Піт Гегсет
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Піт Гегсет не виключив своєї присутності на зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці 15 серпня.

Про це глава Пентагону заявив в інтерв’ю Fox News.

Зустріч Трампа з Путіним 15 серпня

– Побачимо, який вигляд матиме мій графік. Можливо, – сказав Гегсет, відповідаючи на запитання ведучого щодо його участі у саміті Трамп – Путін на Алясці.

У цьому ж інтерв’ю Піт Гегсет сказав, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск, тому погодився на зустріч з Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що Москва намагається перетворити заплановану зустріч Трампа та Путіна не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання США та Європи.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Джерело: Fox News

