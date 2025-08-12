Гегсет не виключає участі у зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня

Міністр оборони США Піт Гегсет не виключив своєї присутності на зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці 15 серпня.

Про це глава Пентагону заявив в інтерв’ю Fox News.

Зустріч Трампа з Путіним 15 серпня

– Побачимо, який вигляд матиме мій графік. Можливо, – сказав Гегсет, відповідаючи на запитання ведучого щодо його участі у саміті Трамп – Путін на Алясці.

У цьому ж інтерв’ю Піт Гегсет сказав, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск, тому погодився на зустріч з Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що Москва намагається перетворити заплановану зустріч Трампа та Путіна не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання США та Європи.

Джерело : Fox News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.