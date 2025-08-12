Гегсет не виключає участі у зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня
Міністр оборони США Піт Гегсет не виключив своєї присутності на зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці 15 серпня.
Про це глава Пентагону заявив в інтерв’ю Fox News.
Зустріч Трампа з Путіним 15 серпня
– Побачимо, який вигляд матиме мій графік. Можливо, – сказав Гегсет, відповідаючи на запитання ведучого щодо його участі у саміті Трамп – Путін на Алясці.
У цьому ж інтерв’ю Піт Гегсет сказав, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск, тому погодився на зустріч з Дональдом Трампом.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.
Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що Москва намагається перетворити заплановану зустріч Трампа та Путіна не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання США та Європи.