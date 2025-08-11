Трамп заявив, що зустріч із Путіним на Алясці відбудеться без участі Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі у понеділок, 11 серпня.

Зеленського не буде на переговорах Трампа і Путіна

Журналісти запитали американського президента, чи буде присутній на переговорах на Алясці Володимир Зеленський. Тоді Трамп сказав, що “його не було у списку учасників”.

– Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося, – заявив Трамп.

За його словами, у “перші дві хвилини” під час зустрічі з Путіним він точно знатиме, чи вдасться укласти угоду.

Водночас він допустив, що наступна зустріч після його двосторонньої з диктатором може відбутися між Путіним та Зеленським або ж вона буде тристоронньою за його участі.

Трамп також сказав, що зрештою “посадить їх двох (Зеленського і Путіна, – Ред.) в одній кімнаті… і все вирішиться”.

15 серпня на Алясці у США запланована зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Американський президент казав, що диктатор Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

