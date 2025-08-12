РФ создала фейк о смерти женщины от рук работников ТЦК в Виннице: что говорят в ЦПД
Российская пропаганда с целью дискредитации военнослужащих, привлеченных к мобилизации, придумала очередной фейк – о якобы смерти женщины от рук сотрудников Винницкого ТЦК.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Фейк об инциденте с работниками Винницкого ТЦК: что придумали в РФ
В новой истории российских пропагандистов фигурирует 72-летняя винницкая женщина, которая якобы погибла от рук сотрудников Винницкого ТЦК.
– Враг распространяет фейковый сюжет под видом материала украинских СМИ, в котором утверждается, что женщину по имени София Мак “избили по подозрению в помощи уклонистам”, после чего она скончалась, – рассказывают в ЦПД.
Отмечается, что официальных сообщений от полиции или других правоохранительных органов о подобном случае нет, как и каких-либо подтверждений, что в Винницкой области произошел инцидент с участием женщины с таким именем.
В центре напомнили, что РФ осуществляет многоуровневую информационную операцию, направленную на срыв мобилизации в Украине.
Массовое распространение фейков врагом имеет целью не только дискредитацию работников ТЦК, но и призывы к насилию против них.
Ранее ЦПД предупреждал, что россияне создают Telegram-боты, которые подстрекают к поджогам помещений ТЦК.
Источник: ЦПД