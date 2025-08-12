РФ створила фейк про смерть жінки від рук працівників ТЦК у Вінниці: що кажуть у ЦПД
Російська пропаганда задля дискредитації військовослужбовців, залучених до мобілізації, вигадала черговий фейк – про нібито смерть жінки від рук працівників Вінницького ТЦК.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Фейк про інцидент із працівниками Вінницького ТЦК: що вигадали у РФ
У новій історії російських пропагандистів фігурує 72-річна жінка, яка нібито загинула від рук працівників Вінницького ТЦК.
– Ворог розповсюджує фейковий сюжет під виглядом матеріалу українського медіа, в якому стверджується, буцімто жінку на ім’я Софія Мак “побили через підозру у допомозі ухилянтам”, після чого вона померла, – розповідають у ЦПД.
Зазначається, що офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок немає, як і будь-яких підтверджень, що у Вінницькій області стався інцидент за участю жінки з таким іменем.
В центрі нагадали, що РФ здійснює багаторівневу інформаційну операцію, яка спрямована на зрив мобілізації в Україні.
Масове поширення фейків ворогом має на меті не тільки дискредитацію працівників ТЦК, але й заклики чинити насильство проти них.
Раніше ЦПД попереджав, що росіяни створюють Telegram-боти, які підбурюють до підпалів приміщень ТЦК.
Джерело: ЦПД