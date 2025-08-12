Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ створила фейк про смерть жінки від рук працівників ТЦК у Вінниці: що кажуть у ЦПД

чи мають право ТЦК заходити на приватну територію
Фото: Depositphotos

Російська пропаганда задля дискредитації військовослужбовців, залучених до мобілізації, вигадала черговий фейк – про нібито смерть жінки від рук працівників Вінницького ТЦК. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Фейк про інцидент із працівниками Вінницького ТЦК: що вигадали у РФ

У новій історії російських пропагандистів фігурує 72-річна жінка, яка нібито загинула від рук працівників Вінницького ТЦК.

– Ворог розповсюджує фейковий сюжет під виглядом матеріалу українського медіа, в якому стверджується, буцімто жінку на ім’я Софія Мак “побили через підозру у допомозі ухилянтам”, після чого вона померла, – розповідають у ЦПД. 

Зазначається, що офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок немає, як і будь-яких підтверджень, що у Вінницькій області стався інцидент за участю жінки з таким іменем. 

В центрі нагадали, що РФ здійснює багаторівневу інформаційну операцію, яка спрямована на зрив мобілізації в Україні. 

Масове поширення фейків ворогом має на меті не тільки дискредитацію працівників ТЦК, але й заклики чинити насильство проти них. 

Раніше ЦПД попереджав, що росіяни створюють Telegram-боти, які підбурюють до підпалів приміщень ТЦК.

Конфлікт у Вінниці: ГО перешкоджали ТЦК затримати ухилянта – поліція
Поліція

Джерело: ЦПД

Пов'язані теми:

Вінницька областьТЦКФейк
