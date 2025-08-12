Готова вакцина може запобігти рецидиву раку – дослідження

Головне мРНК-вакцина підходить для масового застосування, без персоналізації під конкретну пухлину.

17 онкологічних пацієнтів із 25 мали сильну імунну відповідь після вакцинації.

Дослідження було спрямовано передовсім на оцінку безпеки.

Експерти заявили, що результати заслуговують на увагу.

Готова мРНК-вакцина показала багатообіцяльні результати в запобіганні рецидивів раку підшлункової залози та колоректального раку.

Такого висновку дійшли американські дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Вакцина проти рецидиву раку: що відомо

Такі вакцини навчають імунну систему організму розпізнавати ракові клітини, щоб будь-які клітини, що з’являються знову після лікування, наприклад, хірургічного втручання, можна було виявити і знищити, що знижує ризик рецидиву захворювання.

Зараз дивляться

Багато протиракових вакцин, зокрема окремі з тих, що базуються на технології мРНК, персоналізуються під пухлини пацієнта.

Однак дослідження засвідчило, що неперсоналізована експериментальна вакцина, яка вже виробляється у великих масштабах, може допомогти запобігти рецидиву раку підшлункової залози та колоректального раку.

За словами експертів, якщо подальші випробування підтвердять ефективність цього підходу, він може виявитися корисним, оскільки вакцина, ймовірно, буде дешевшою і її швидше отримати, ніж щеплення мРНК, а також вона менш токсична, ніж деякі інші методи лікування.

Автори відзначили, що у 90% пацієнтів з раком підшлункової залози і у 50% пацієнтів з колоректальним раком спостерігаються мутації в гені Kras. Ці мутації призводять до утворення змінених білків Kras, які викликають поділ і проліферацію клітин.

Дослідники повідомили про те, як вони ввели вакцину під назвою ELI-002 2P 20 пацієнтам, які перенесли операцію з видалення раку підшлункової залози, і 5 пацієнтам, які перенесли операцію з видалення колоректального раку.

Під час медіанного спостереження, що тривало майже 20 місяців, група виявила, що пацієнти розділилися на дві групи: 17 осіб мали сильну імунну відповідь на щеплення, а у 8 осіб реакція була слабшою.

Команда виявила, що у пацієнтів першої групи рак рецидивував довше і загалом вони прожили довше. У період спостереження з 17 пацієнтів із сильною імунною відповіддю померли 4, водночас із 8 пацієнтів, у яких імунна відповідь була нижчою, померли 7.

Однак дослідження перебуває на ранній стадії і спрямовано насамперед на оцінку безпеки, в ньому взяли участь всього 25 осіб, не було контрольної групи і розглядалися два абсолютно різних типи раку.

Проте експерти заявили, що результати заслуговують на увагу.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.