Как изменился топ украинских вузов по предпочтениям абитуриентов: рейтинг

Журналисты проанализировали, как изменились предпочтения абитуриентов в 2025 году.

Почему университеты на западе демонстрируют рекордный рост интереса абитуриентов и как выглядит обновленный топ-15 самых популярных университетов – читайте в материале.

Почему абитуриенты выбирают запад

Количество заявлений абитуриентов в Западноукраинском национальном университете в 2025 году выросло на рекордные 45,5%, согласно информации МОН, предоставленной изданию Forbes Ukraine.

Эта динамика – самая большая по количеству заявлений в топ-15 этого года.

Этот тренд, с выбором западных университетов, ощутили на себе в том числе киевские университеты.

Так, КНУ им. Т. Шевченко и КПИ им. И. Сикорского выросли менее чем на 10%, хотя ожидания были гораздо выше.

Однако стоит учесть и то, что количество абитуриентов в 2025 году уменьшилось на 12%. В то же время заявлений они подали на 4% больше – каждый по три в среднем.

Резко выросли по уровню интереса абитуриентов и Черновицкий университет им. Ю. Федьковича, и Карпатский университет им. В. Стефаника в Ивано-Франковске.

Стефаника даже поставил личный рекорд по количеству заявлений с первым приоритетом – более 4 тысяч.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий считает, что на рост могла повлиять ситуация с безопасностью.

Как изменился список топ-15 популярных для поступления университетов в этом году

Значительное снижение показателей поступления продемонстрировал Киевский авиационный институт – 30%, до 8917. Год назад он был в топ-10, в этом же году – не попал даже в первую 15.

Проректор КАИ Радмила Сегол прокомментировала, что падение демонстрируют все инженерно-технические специальности в Украине, ведь на западе или за границей учиться безопаснее. Также она связывает это с ребрендингом, ведь в ноябре 2024 года Национальный авиационный университет переименовали в Киевский авиационный институт и люди еще, вероятно, не привыкли к новому названию.

В то же время и.о. ректора Ксения Семенова отметила, что спрос на профильные для университета авиационные специальности вырос.

– В целом рады результатам кампании, потому что это реальная картинка: кто хочет действительно у нас учиться, а не пришел получить диплом, – подчеркнула она.

Еще один университет, который потерял свое место в топ-15 – Украинский государственный университет им. М. Драгоманова. Он потерял 4% желающих поступить, в прошлом году он занимал 15 место.

Как Харьковский университет поднялся в рейтинге популярности несмотря на войну

За последний год, несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы Харькова, существенно усилил свои позиции Харьковский университет им. В. Каразина. Так, с 11 позиции он поднялся на девятую, имея прирост в 22,7% заявлений.

Он является одним из немногих украинских вузов, где доля специального фонда (средства, которые университет зарабатывает самостоятельно, – Ред.) больше, чем доля финансирования из государственного бюджета.

– К 2022 году Каразинский университет фактически приближался к самоокупаемости, но очень сильно повлияла ситуация с безопасностью, – прокомментировал ситуацию заместитель министра Винницкий.

Считается, что на это могло повлиять дополнительное финансирование от государства и доступ к $1,5 млн от Всемирного банка.

Эти деньги могут тратить на обновление лабораторных баз, также правительство профинансировало этот и другие прифронтовые вузы на меры безопасности.

Какие вузы приблизились, но не попали в топ-15

Ближайшей к пятнадцатке оказалась Одесская юридическая академия Кивалова, которая заняла 16 место.

Она увеличила количество заявок вдвое, до 11 203.

На помеху не стали ни шаткий статус заведения, которое пытались присоединить к Одесскому университету им. И. Мечникова, ни даже то, что юридические специальности в целом начали несколько терять свою популярность в последние годы.

На 17 месте оказался Международный гуманитарный университет, который получил почти 11 тыс. заявлений – в прошлом году он не попал даже в двадцатку.

Кроме того, значительно укрепила свои позиции Киево-Могилянская академия, где количество заявлений выросло сразу на 25%. Это дало вузу 18 место.

