Непопулярні спеціальності для вступу в Україні 2025: де найменше заяв

У межах вступної кампанії 2025 року в Україні 1 серпня завершився прийом заяв від абітурієнтів, які вступали на бакалаврат (а також магістратуру з медицини, фармації та ветеринарії) на основі повної загальної середньої освіти.

Підрахунок результатів у системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО) дозволив сформувати рейтинг найбільш та найменш популярних спеціальностей.

Які непопулярні спеціальності для вступу, читайте в нашому матеріалі.

Куди вступають найбільше

Є спеціальності, які мають велику популярність серед вступників у 2025 році. Серед них менеджмент, на який подали найбільшу кількість заяв – 69 385, філологія з 55 911 заявами та психологія, куди вступники подали 55 571 заяву.

Також простежується значний інтерес до маркетингу (37 581 заява), економіки (33 540 заяв), комп’ютерних наук (31 688 заяв) та права, яке обрали 28 317 осіб. Ці спеціальності залишаються найбільш популярними серед молоді, що планує здобути вищу освіту.

Непопулярні спеціальності для вступу в Україні у 2025 році

Але у цьому списку є й аутсайдери. Тож ми підготували перелік, на які спеціальності ніхто не хоче вступати.

Непопулярні спеціальності для вступу у 2025 році:

управління інформаційною безпекою – 5 заяв;

дитячі та молодіжні служби – 46 заяв ;

релігієзнавство – 79 заяв;

богослов’я – 260 заяв;

деревообробні та меблеві технології – 265 заяв.

Пріоритетні напрями підготовки у 2025 році

Міністерство освіти і науки оновило підхід до розподілу бюджетних місць, орієнтуючись на потреби країни у фахівцях для відновлення після війни та розвитку економіки. Найбільший пріоритет отримали такі напрями:

медичні спеціальності (для зростання кількості місць для майбутніх лікарів, психологів, реабілітологів);

педагогічна освіта (для підготовки вчителів для якісної шкільної освіти);

інженерні та будівельні спеціальності дозволять підготувати фахівців з архітектури, будівництва, транспорту та інженерії;

природничі науки, зокрема математика, фізика, хімія як основа для науково-технічних проривів.

Колишній заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький наголосив, що країна має значний дефіцит кадрів у природничих і технічних напрямках. Попри це, у 2025 році лише кілька відсотків учасників НМТ обрали фізику чи хімію як четвертий предмет.

Саме ці дисципліни формують основу для інженерії, новітніх технологій і сталого розвитку, тож вступники, які їх обирають, отримають додаткові переваги в конкурсному відборі та доступ до державних грантів навіть у разі непотрапляння на бюджет.

