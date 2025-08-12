Обмен территориями запрещен Конституцией даже через референдум — Стефанчук

Вопрос любых обменов или передач украинских территорий не может быть предметом переговоров или референдума.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Украинского молодежного форума 2025 в Киеве.

Стефанчук назвал «красные линии» для переговоров с РФ: что известно

По его словам, Конституция и законы Украины прямо запрещают действия, нарушающие территориальную целостность государства.

— Это нельзя решить даже через референдум. Потому что, хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть никем разрушена. И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики, — подчеркнул Стефанчук.

Спикер парламента добавил, что эта позиция регулярно объясняется международным партнерам. Он уже провел переговоры с парламентариями Германии и Дании, а также планирует беседу с представителями парламента Канады.

— Для нас очень важно, чтобы парламентские объединения демонстрировали всему миру, что парламентарии, которые являются представителями своих народов, объединены вокруг вопросов Украины. И объяснить позицию Украины — чего Украина не может допустить при любых переговорах. И самое главное — что ничего об Украине без Украины, и те красные линии, которые Украина никогда не примет ни при каких переговорах, — подчеркнул Стефанчук.

Он также сообщил, что уже получил поддержку от спикеров парламентов балтийских стран, и Украина ожидает аналогичных заявлений от Веймарского треугольника, ЕС и других государств.

