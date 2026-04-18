Гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках Херсонской области ежедневно усиливается.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в городе фиксируют масштабные разрушения и уничтожение гражданской инфраструктуры.

— Вместе с тем Россия продолжает манипулировать вышеуказанными фактами. Она сама обстреливает город, сознательно разрушает гражданские объекты, а затем пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину. Это циничная и хорошо отработанная информационная тактика, – говорится в сообщении.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что гуманитарная катастрофа в Олешках является прямым следствием российской оккупации и пренебрежения оккупантов к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию в городе лежит на России как на государстве-оккупанте, которое создало в Олешках условия, несовместимые с жизнью.

Россия ведет войну против гражданского населения и нарушает нормы международного гуманитарного права.

— Призываю международное сообщество перейти от заявлений к конкретным действиям: обеспечить доступ международных миссий, усилить фиксацию преступлений и создать действенные механизмы реагирования. Люди не могут ждать, – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в марте Лубинец сообщил о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках на Херсонщине и обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне с требованием вмешаться.

Он сообщил о катастрофической нехватке питьевой воды, отсутствии стабильного электро- и газоснабжения и ограниченном доступе населения к медицинской помощи.

Фото: Дмитрий Лубинец

