Люди не могут ждать: Лубинец об усилении гуманитарной катастрофы в Олешках
Гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках Херсонской области ежедневно усиливается.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно
Он отметил, что в городе фиксируют масштабные разрушения и уничтожение гражданской инфраструктуры.
— Вместе с тем Россия продолжает манипулировать вышеуказанными фактами. Она сама обстреливает город, сознательно разрушает гражданские объекты, а затем пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину. Это циничная и хорошо отработанная информационная тактика, – говорится в сообщении.
Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что гуманитарная катастрофа в Олешках является прямым следствием российской оккупации и пренебрежения оккупантов к человеческой жизни.
Он подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию в городе лежит на России как на государстве-оккупанте, которое создало в Олешках условия, несовместимые с жизнью.
Россия ведет войну против гражданского населения и нарушает нормы международного гуманитарного права.
— Призываю международное сообщество перейти от заявлений к конкретным действиям: обеспечить доступ международных миссий, усилить фиксацию преступлений и создать действенные механизмы реагирования. Люди не могут ждать, – подчеркнул омбудсмен.
Напомним, в марте Лубинец сообщил о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках на Херсонщине и обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне с требованием вмешаться.
Он сообщил о катастрофической нехватке питьевой воды, отсутствии стабильного электро- и газоснабжения и ограниченном доступе населения к медицинской помощи.
Фото: Дмитрий Лубинец