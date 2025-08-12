Обмін територіями заборонений Конституцією навіть через референдум – Стефанчук

Питання будь-яких обмінів чи передач українських територій не може бути предметом переговорів або референдуму.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Українського молодіжного форуму 2025 у Києві.

Стефанчук назвав “червоні лінії” для переговорів з РФ: що відомо

За його словами, Конституція та закони України прямо забороняють дії, що порушують територіальну цілісність держави.

– Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що, хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована. І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки — наголосив Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що ця позиція регулярно пояснюється міжнародним партнерам. Він уже провів перемовини з парламентарями Німеччини та Данії, а також планує розмову з представниками парламенту Канади.

— Для нас дуже важливо, щоб, парламентські об’єднання демонстрували усьому світу, що парламентарії, які є представниками своїх народів, об’єднані навколо питань України. І пояснити позицію України – чого Україна не може допустити при будь-яких перемовинах. І найголовніше – що нічого про Україну без України, і ті червоні лінії, які Україна ніколи не прийме ні за яких перемовин, — підкреслив Стефанчук.

Він також повідомив, що вже отримав підтримку від спікерів парламентів балтійських країн, і Україна очікує аналогічних заяв від Веймарського трикутника, ЄС та інших держав.

