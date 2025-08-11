Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Ситуация сложная: в ОСГВ Днепр прокомментировали обстановку в направлении Доброполья

війна Град
Фото: Генштаб ВСУ

В ОСГВ Днепр заявили, что информация о “взятии под контроль” российскими силами территорий на Добропольском и Покровском направлениях не соответствует действительности.

По данным командования, обстановка в этих районах остается напряженной. Противник пробует продвигаться небольшими подразделениями, однако это нельзя считать захватом территорий.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях: что известно

— Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами мимо первой линии украинских позиций, — говорится в сообщении.

Такие инфильтрационные попытки вынуждают привлекать резервы для их уничтожения, но сам факт проникновения отдельных групп не означает установление контроля над территорией.

ОСГВ Днепр подчеркивает, что непонимание этого неоднократно приводило к ошибочным оценкам в публичных обсуждениях, в частности относительно района Покровско-Мирноградской агломерации.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях остается одной из самых сложных на линии соприкосновения.

Бои там наиболее интенсивные. Украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы те вражеские группы, которым удалось проскользнуть через первую линию обороны, были ликвидированы в кратчайшие сроки.

ОСГВ Днепр подчеркивает необходимость проверять информацию и воздерживаться от распространения ложных данных.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о тревожной ситуации вблизи Доброполья и заявили о быстром продвижении российских войск.

Добропольское и Покровское направления в Донецкой области остаются зонами активных боевых действий.

Из-за стратегического значения этого региона российские войска постоянно пытаются прорвать украинскую оборону, используя численное преимущество и меняя тактику.

Покровськ, Донецька область

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая областьВСУ
