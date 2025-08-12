Starlink в смартфоне: в Украине запускают новую технологию спутниковой связи

Украина стала одной из первых стран мира, где запускают технологию Starlink Direct to Cell — спутниковую связь, которая работает без антенн и дорогостоящего оборудования.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Starlink Direct to Cell в Украине: что известно

Для подключения достаточно иметь 4G-смартфон с SIM- или eSIM-картой и прямую видимость неба.

Сейчас смотрят

Тестирование провели вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров и CEO Киевстар Александр Комаров. Во время испытаний им удалось успешно обменяться первыми SMS через спутник прямо со смартфонов.

— Мы — первая страна в мире, которая во время войны запускает такую новейшую технологию, — сказал Федоров.

Технология позволит оставаться на связи в труднодоступных районах, во время непогоды, отключений электроэнергии или сбоев мобильной сети. Это особенно важно в условиях войны, когда враг намеренно атакует объекты энергетики и связи.

Официальный запуск первого этапа запланирован на осень 2025 года, сейчас технология проходит бета-тестирование. На старте пользователи смогут отправлять SMS с любой подконтрольной Украине территории. Украина запускает Direct to Cell вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией.

— Во время войны, когда враг целенаправленно бьет по энергетике и связи, а отдельные общины рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология — это вопрос не только комфорта, но и безопасности, — написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.