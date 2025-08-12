Starlink у смартфоні: в Україні запускають нову технологію супутникового звʼязку

Україна стала однією з перших країн світу, де запускають технологію Starlink Direct to Cell — супутниковий зв’язок, який працює без антен та дорогого обладнання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Starlink Direct to Cell в Україні: що відомо

Для підключення достатньо мати 4G-смартфон з SIM- або eSIM-карткою та пряму видимість неба.

Зараз дивляться

Тестування провели віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров. Під час випробувань їм вдалося успішно обмінятися першими SMS через супутник просто зі смартфонів.

– Ми — перша країна в світі, яка під час війни запускає таку новітню технологію, — сказав Федоров.

Технологія дасть змогу залишатися на зв’язку у важкодоступних районах, під час негоди, відключень електроенергії або збоїв мобільної мережі. Це особливо важливо в умовах війни, коли ворог навмисно атакує об’єкти енергетики та зв’язку.

Офіційний запуск першого етапу запланований на осінь 2025 року, зараз технологія проходить бета-тестування. На старті користувачі зможуть надсилати SMS із будь-якої підконтрольної Україні території. Україна запускає Direct to Cell разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією.

– Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки, — написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.