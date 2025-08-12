Срок рассмотрения заявления на отсрочку: имеет ли право ТЦК мобилизовать в это время

В настоящее время в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время существуют определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации при определенных условиях.

Сколько рассматривают заявление на отсрочку и могут ли мобилизовать в этот период, читайте в нашем материале.

Как долго рассматривают заявление на отсрочку

Законодательство устанавливает четкие сроки рассмотрения заявления на отсрочку. Заявление на отсрочку от мобилизации рассматривается не более недели, но есть определенные исключения.

Сейчас смотрят

Как долго могут рассматривать заявление на отсрочку:

комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 7 календарных дней,

в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 15 календарных дней.

В соответствии с пунктом 58 постановления №560, поданное заявление на отсрочку должно быть зарегистрировано в день его подачи. Это дает официальное подтверждение, что заявление поступило в соответствующий орган.

Сколько дней делается отсрочка и могут ли мобилизовать в этот период

В соответствии с пунктом 60 Постановления Кабинета Министров Украины №560, военнообязанный, который подал заявление на отсрочку от мобилизации, не может быть призван на военную службу до того момента, пока комиссия не примет решение по этому заявлению.

Это означает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права мобилизовать такого военнообязанного, пока его заявление официально рассматривается. Если решение комиссии будет положительным, отсрочка будет действовать, и мобилизация также будет запрещена на этот период.

В сообщении адвоката Дарьи Тарасенко отмечается, что в практике возникают сложности. Не все ТЦК и СП предоставляют военнообязанным подтверждение принятия заявления. Иногда не разрешают сфотографировать зарегистрированное заявление или не ставят отметку о принятии на экземпляре заявления, который остается у заявителя. Это создает риск, что человека могут мобилизовать, поскольку у него не будет доказательств подачи заявления на отсрочку.

Адвокат рекомендует настаивать на обязательной регистрации заявления и требовать подтверждение принятия. Лучше всего иметь при себе хотя бы фотографию зарегистрированного заявления или документ, подтверждающий его регистрацию.

Если в ТЦК и СП отказывают в проставлении отметки или в предоставлении копии зарегистрированного заявления, следует обратиться с письменным заявлением в этот центр с требованием предоставить официальное подтверждение принятия вашего заявления.

Таким образом, подача заявления на отсрочку юридически защищает от мобилизации до завершения его рассмотрения, но для эффективной защиты важно иметь документальные доказательства его подачи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.