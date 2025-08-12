Строк розгляду заяви на відстрочку: чи має право ТЦК мобілізувати в цей час

Наразі в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас існують певні категорії громадян, які мають право на отримання відстрочки від мобілізації за певних умов.

Скільки розглядають заяву на відстрочку та чи можуть мобілізувати у цей період, читайте в нашому матеріалі.

Як довго розглядають заяву на відстрочку

Законодавство встановлює чіткі строки розгляду заяви на відстрочку. Заява на відстрочку від мобілізації розглядається не більше тижня, але є певні винятки.

Як довго можуть розглядати заяву на відстрочку:

комісія зобов’язана розглянути заяву протягом 7 календарних днів,

у деяких випадках цей термін може бути продовжений до 15 календарних днів.

Відповідно до пункту 58 постанови №560, подана заява на відстрочку має бути зареєстрована у день її подання. Це дає офіційне підтвердження, що заява надійшла до відповідного органу.

Скільки днів робиться відстрочка та чи можуть мобілізувати у цей період

Відповідно до пункту 60 Постанови Кабінету Міністрів України №560, військовозобов’язаний, який подав заяву на відстрочку від мобілізації, не може бути призваний на військову службу до того моменту, поки комісія не прийме рішення щодо цієї заяви.

Це означає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права мобілізувати такого військовозобов’язаного, доки його заява офіційно розглядається. Якщо рішення комісії буде позитивним, відстрочка діятиме, і мобілізація також буде заборонена на цей період.

У дописі адвоката Дар’ї Тарасенко зазначено, що у практиці трапляються складнощі. Не всі ТЦК та СП надають військовозобов’язаним підтвердження прийняття заяви. Іноді не дозволяють сфотографувати зареєстровану заяву або не ставлять відмітку про прийняття на екземплярі заяви, що залишається у заявника. Це створює ризик, що особу можуть мобілізувати, оскільки у неї не буде доказів подання заяви на відстрочку.

Адвокат рекомендує наполягати на обов’язковій реєстрації заяви та вимагати підтвердження прийняття. Найкраще мати при собі хоча б фотографію зареєстрованої заяви або документ, що свідчить про її реєстрацію.

Якщо у ТЦК та СП відмовляють у проставленні відмітки або в наданні копії зареєстрованої заяви, слід звернутися з письмовою заявою до цього центру із вимогою надати офіційне підтвердження прийняття вашої заяви.

Таким чином, подання заяви на відстрочку юридично захищає від мобілізації до завершення її розгляду, але для ефективного захисту важливо мати документальні докази її подання.

