Ситуація складна: в ОСУВ Дніпро прокоментували обстановку в напрямку Добропілля

В ОСУВ Дніпро заявили, що інформація про “взяття під контроль” російськими силами територій на Добропільському та Покровському напрямках не відповідає дійсності.

Обстановка в цих районах залишається напруженою. Противник продовжує спроби просування невеликими підрозділами, однак це не можна вважати захопленням територій.

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямках: що відомо

– Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій, – йдеться у повідомленні.

Такі інфільтраційні спроби змушують залучати резерви для їх знищення, але сам факт проникнення окремих груп не означає встановлення контролю над територією.

ОСУВ Дніпро підкреслює, що нерозуміння цього неодноразово призводило до помилкових оцінок у публічних обговореннях, зокрема щодо району Покровсько-Мирноградської агломерації.

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямках залишається однією з найскладніших на лінії зіткнення.

Бої там найбільш інтенсивні. Українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб ті ворожі групи, яким вдалося прослизнути через першу лінію оборони, були ліквідовані у найкоротші терміни.

ОСУВ Дніпро наголошує на необхідності перевіряти інформацію та утримуватися від поширення неправдивих даних.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування російських військ.

Добропільський та Покровський напрямки в Донецькій області залишаються зонами активних бойових дій.

Через стратегічне значення цього регіону російські війська постійно намагаються прорвати українську оборону, використовуючи чисельну перевагу та змінюючи тактику.

