Украина сможет ежемесячно покупать оружие на $1-1,5 млрд по программе PURL – Зеленский
Украина договорилась со странами-членами НАТО, включая Соединенные Штаты, о ежемесячной закупке оружия на сумму $1-1,5 млрд по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, 12 августа.
Украина будет ежемесячно покупать оружие
Глава государства отметил, что Украина нуждается в американской помощи.
– Американская помощь идет, и мы будем платить за нее деньги. Кто такие мы? Мы сегодня – это, например, программа НАТО PURL. Мы так договорились с европейцами, с НАТОвцами, с американской стороной, что мы можем ежемесячно покупать оружие на сумму $1-1,5 млрд. по этой программе, — рассказал Зеленский.
Он добавил, что говорил об этом с президентом США Дональдом Трампом и “его устраивала эта программа”.
PURL: что известно
Недавно США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Его целью является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для справедливого и устойчивого мира.