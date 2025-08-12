Україна зможе щомісячно купувати зброю на $1-1,5 млрд за програмою PURL – Зеленський

Україна домовилася із країнами-членами НАТО, включно зі Сполученими Штатами про щомісячну закупівлю зброї на суму $1-1,5 млрд за програмою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у вівторок, 12 серпня.

Україна щомісяця купуватиме зброю

Глава держави зазначив, що Україна потребує американської допомоги.

– Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші. Хто такі ми? Ми сьогодні – це, наприклад, НАТівська програма PURL. Ми так домовились з європейцями, з НАТівцями, з американською стороною, що ми можемо щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд. за цією програмою, – розповів Зеленський.

Він додав, що говорив про це з президентом США Дональдом Трампом і “його влаштовувала ця програма”.

PURL: що відомо

Нещодавно США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Його метою є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для справедливого і стійкого миру.

