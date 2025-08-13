Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования

В Украине в сфере образования устранены пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации, к тому же определенным категориям педагогов будет предоставлена отсрочка от призыва, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Закон о педагогах и студентах

Как проинформировал Оксен Лисовой, был поддержан проект Закона Украины о правах педагогических работников и соискателей образования в условиях военного положения.

Документ устанавливает государственные гарантии в сфере образования, устраняет пробелы в законодательстве, позволяющие уклоняться от мобилизации.

А также предоставляет право отсрочки от призыва педагогам учреждений высшего и внешкольного образования государственной и коммунальной форм собственности, которые имеют научную степень. Также они должны были работать по состоянию на 1 января 2025 года и продолжать работать по основному месту работы.

Также было согласовано очередное распределение субвенции в размере 779,8 млн грн, которое будет направлено на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов по всей стране. А также для организации питания школьников 5–11 классов в заведениях общего среднего образования в девяти прифронтовых областях.

Кроме того, принято постановление, предусматривающее финансирование питания за счет Всемирной продовольственной программы ООН: первый аванс в объеме 118,5 млн грн направят в 364 громады в 8 приграничных и прифронтовых областях. Это поможет обеспечить питанием более 250 тысяч учащихся начальных классов и снизит нагрузку на госбюджет.

Фото: Оксен Лисовой/Facebook

