Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти

В Україні у сфері освіти усунено прогалини в законодавстві, які давали змогу ухилятися від мобілізації, до того ж певним категоріям освітян буде надано відстрочку від призову, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Закон щодо педагогів та здобувачів освіти

Як проінформував Оксен Лісовий, було підтримано проєкт Закону України щодо прав педагогічних працівників і здобувачів освіти в умовах воєнного стану.

Документ встановлює державні гарантії у сфері освіти, усуває прогалини в законодавстві, які давали змогу ухилятися від мобілізації.

А також надає право відстрочення від призову педагогам закладів вищої та позашкільної освіти державної і комунальної форм власності, які мають науковий ступінь, працювали станом на 1 січня 2025 року та продовжують працювати за основним місцем роботи.

Також було погоджено черговий розподіл субвенції у розмірі 779,8 млн грн, який буде спрямовано на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні. А також для організації харчування школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в дев’яти прифронтових областях.

Крім того, ухвалено постанову, що передбачає фінансування харчування за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН: перший аванс в обсязі 118,5 млн грн спрямують до 364 громад у 8 прикордонних та прифронтових областях. Це допоможе забезпечити харчуванням понад 250 тисяч учнів початкових класів та зменшить навантаження на держбюджет.

