Пожар возле ЗАЭС 12 августа: изменился ли радиационный фон

После пожара возле Запорожской АЭС радиационный фон в зоне наблюдения остается без изменений.

Об этом сообщило Госатомрегулирование Украины.

Пожар возле ЗАЭС 12 августа: что известно о радиационном фоне

Государственное ведомство подтвердило, что ни на одном из постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано изменений показателей ни на Запорожской атомной электростанции, ни в зоне наблюдения.

Сейчас смотрят

Мощность гамма-дозы в воздухе вблизи станции, как и на всей территории Украины, находится в пределах фоновых значений.

Напомним, что инцидент связан с пожаром возле ЗАЭС 12 августа.

Тогда сообщали о задымлении в районе грузового порта.

Точное место пожара и его возможные последствия были неизвестны.

Сегодня в Госатомрегулировании уточнили, что произошло возгорание сухого камыша на месте уничтоженного российскими оккупантами Каховского водохранилища.

В ведомстве подчеркнули, что подобные ситуации являются следствием оккупации ЗАЭС и безответственного отношения оккупационной администрации к безопасности атомного объекта.

Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, зафиксировали дым из административного здания после сообщений о пожаре вблизи градирен.

В то же время генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что никаких сообщений о повышении радиационного фона, угрозе ядерной безопасности или пострадавших не поступало.

Фото: Укрэнерго

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.