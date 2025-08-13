Пожар возле ЗАЭС 12 августа: изменился ли радиационный фон
После пожара возле Запорожской АЭС радиационный фон в зоне наблюдения остается без изменений.
Об этом сообщило Госатомрегулирование Украины.
Пожар возле ЗАЭС 12 августа: что известно о радиационном фоне
Государственное ведомство подтвердило, что ни на одном из постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано изменений показателей ни на Запорожской атомной электростанции, ни в зоне наблюдения.
Мощность гамма-дозы в воздухе вблизи станции, как и на всей территории Украины, находится в пределах фоновых значений.
Напомним, что инцидент связан с пожаром возле ЗАЭС 12 августа.
Тогда сообщали о задымлении в районе грузового порта.
Точное место пожара и его возможные последствия были неизвестны.
Сегодня в Госатомрегулировании уточнили, что произошло возгорание сухого камыша на месте уничтоженного российскими оккупантами Каховского водохранилища.
В ведомстве подчеркнули, что подобные ситуации являются следствием оккупации ЗАЭС и безответственного отношения оккупационной администрации к безопасности атомного объекта.
Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, зафиксировали дым из административного здания после сообщений о пожаре вблизи градирен.
В то же время генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что никаких сообщений о повышении радиационного фона, угрозе ядерной безопасности или пострадавших не поступало.
Фото: Укрэнерго