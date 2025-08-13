Пожежа біля ЗАЕС 12 серпня: чи зазнав змін радіаційний фон

Після пожежі біля Запорізькій АЕС радіаційний фон у зоні спостереження залишається без змін.

Про це повідомило Держатомрегулювання України.

Пожежа біля ЗАЕС 12 серпня: що відомо про радіаційний фон

Державне відомство підтвердило, що на жодному з постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано змін показників ані на Запорізькій атомній електростанції, ані в зоні спостереження.

Потужність гамма-дози в повітрі поблизу станції, як і на всій території України, перебуває в межах фонових значень.

Нагадаємо, що інцидент пов’язаний із пожежею біля ЗАЕС 12 серпня.

Тоді повідомляли про задимлення в районі вантажного порту.

Точне місце пожежі та її можливі наслідки були невідомі.

Сьогодні в Держатомрегулюванні уточнили, що сталося займання сухого очерету на місці знищеного російськими окупантами Каховського водосховища.

У відомстві наголосили, що подібні ситуації є наслідком окупації ЗАЕС та безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до безпеки атомного об’єкта.

— Відновлення безпечної експлуатації ЗАЕС можливе лише за умови повної демілітаризації та деокупації станції, повернення її під контроль законної експлуатуючої організації, — зауважили в відомстві.

Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на станції, зафіксували дим з адміністративної будівлі після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

Водночас генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що жодних повідомлень про підвищення радіаційного фону, загрозу ядерній безпеці чи постраждалих не надходило.

