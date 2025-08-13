Пожежа біля ЗАЕС 12 серпня: чи зазнав змін радіаційний фон
Після пожежі біля Запорізькій АЕС радіаційний фон у зоні спостереження залишається без змін.
Про це повідомило Держатомрегулювання України.
Пожежа біля ЗАЕС 12 серпня: що відомо про радіаційний фон
Державне відомство підтвердило, що на жодному з постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано змін показників ані на Запорізькій атомній електростанції, ані в зоні спостереження.
Потужність гамма-дози в повітрі поблизу станції, як і на всій території України, перебуває в межах фонових значень.
Нагадаємо, що інцидент пов’язаний із пожежею біля ЗАЕС 12 серпня.
Тоді повідомляли про задимлення в районі вантажного порту.
Точне місце пожежі та її можливі наслідки були невідомі.
Сьогодні в Держатомрегулюванні уточнили, що сталося займання сухого очерету на місці знищеного російськими окупантами Каховського водосховища.
У відомстві наголосили, що подібні ситуації є наслідком окупації ЗАЕС та безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до безпеки атомного об’єкта.
— Відновлення безпечної експлуатації ЗАЕС можливе лише за умови повної демілітаризації та деокупації станції, повернення її під контроль законної експлуатуючої організації, — зауважили в відомстві.
Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на станції, зафіксували дим з адміністративної будівлі після повідомлень про пожежу поблизу градирень.
Водночас генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що жодних повідомлень про підвищення радіаційного фону, загрозу ядерній безпеці чи постраждалих не надходило.
Фото: Укренерго