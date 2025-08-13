Разновидности статусов электронного заявления поступающего и их значение

Сейчас продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты уже подали заявления в вузы, используя электронные кабинеты. Чтобы быть в курсе событий и отслеживать свои заявления, можно воспользоваться статусами.

Факты ICTV узнавали, какие бывают статусы электронного заявления абитуриента и что они означают.

Статус электронного заявления абитуриента: разновидности

Сразу после создания личного кабинета в ЕГБО можно подать заявление в учреждение высшего образования. После его подачи абитуриент увидит следующий статус — Зарегистрировано в ЕГБО. Это своеобразное подтверждение, что заявление подано в высшее ученое заведение.

Разновидности статусов заявлений поступающего:

Требует уточнения поступающим. Этот статус означает, что заявление принято учебным заведением, но недостаточно информации об абитуриенте. Нужно обратить внимание, что каждое учебное заведение предоставляет собственный перечень данных, которые нужно уточнить, и варианты представления. Это могут быть документы в электронном или в бумажном виде.

Зарегистрировано в учебном заведении — означает, что заявление абитуриента рассматривается приемной комиссией и решается, будет ли оно допущено к конкурсному отбору.

Отказано учебным заведением — означает, что абитуриент не допущен к конкурсному отбору в соответствии с решениями приемной комиссии. В обязательном порядке возле этого статуса указывается причина отказа.

Отменено поступающим — означает, что заявление удалил или отменил сам абитуриент. Возле этой надписи может быть приложение Без права подачи нового заявления с такой же приоритетностью. Это означает, что образовательное учреждение рассмотрело заявление, и абитуриент уже не сможет подать заявление с такой же приоритетностью.

В электронном кабинете можно увидеть статус Отменено учебным заведением, что означает отмену права абитуриента принимать участие в конкурсе, в соответствии с решением приемной комиссии. Это происходит из-за наличия технических ошибок при внесении данных. Вместе с этим статусом прилагается акт о технической ошибке.

Если абитуриент не выполнил требование порядка приема или нарушил их, то в собственном кабинете он увидит статус Исключен из списка рекомендованных. Рядом с этим статусом учебное заведение обязательно указывает причину исключения.

Если приемная комиссия утвердила кандидатуру абитуриента, то он в своем кабинете увидит статус Допущен к конкурсу. Это означает, что он принимает участие в конкурсном отборе на бюджет или контракт, в зависимости от поданного заявления. Если же у этого статуса есть отметка Обучение за средства физических и или юридических лиц, то это означает, что поступающего принимают на контракт.

Статусы заявления абитуриента при зачислении в ЗВО

Если в личном кабинете светится статус Рекомендовано к зачислению, это означает, что поступающий прошел конкурсный отбор, а также может быть зачислен на бюджет, но он должен выполнить требования для зачисления.

Если в личном кабинете поступающий увидел статус Включено в приказ, то это означает, что его зачислили для обучения на бюджет или контракт. В соответствии с формой обучения рядом со статусом будет указано, что это Государственный заказ — то есть бюджет, или За средства физических лиц — то есть контракт.

