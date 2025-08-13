Різновиди статусів електронної заяви вступника та їхнє значення

Наразі триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Вступники вже подали заяви до ЗВО, використовуючи електронні кабінети. Щоби бути в курсі подій та відстежувати свої заяви, можна скористатися статусами.

Факти ICTV дізнавалися, які бувають статуси електронної заяви вступника та що вони означають.

Статус електронної заяви вступника: різновиди

Одразу після створення власного кабінету в ЄДБО можна подати заяву до закладу вищої освіти. Після її подання абітурієнт побачить наступний статус – Зареєстровано в ЄДБО. Це своєрідне підтвердження, що заява подана до закладу освіти.

Зараз дивляться

Різновиди статусів заяв вступника:

Потребує уточнення вступником . Цей статус означає, що заява прийнята закладом освіти, але недостатньо інформації про абітурієнта. Треба звернути увагу, що кожен заклад освіти надає власний перелік даних, які потрібно уточнити, та варіанти подання. Це можуть бути документи в електронному або у паперовому вигляді.

. Цей статус означає, що заява прийнята закладом освіти, але недостатньо інформації про абітурієнта. Треба звернути увагу, що кожен заклад освіти надає власний перелік даних, які потрібно уточнити, та варіанти подання. Це можуть бути документи в електронному або у паперовому вигляді. Зареєстровано в закладі освіти – означає, що заява вступника розглядається приймальною комісією та вирішується, чи буде вона допущена до конкурсного відбору.

– означає, що заява вступника розглядається приймальною комісією та вирішується, чи буде вона допущена до конкурсного відбору. Відмовлено закладом освіти – означає, що вступник не допущений до конкурсного відбору відповідно до рішень приймальної комісії. В обов’язковому порядку біля цього статусу зазначається причина відмови.

– означає, що вступник не допущений до конкурсного відбору відповідно до рішень приймальної комісії. В обов’язковому порядку біля цього статусу зазначається причина відмови. Статус Скасовано вступником означає, що заяву видалив або скасував сам абітурієнт. Біля цього надпису може бути додаток Без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю . Це означає, що освітній заклад розглянув заяву, і вступник вже не зможе подати заяву з такою ж пріоритетністю.

означає, що заяву видалив або скасував сам абітурієнт. Біля цього надпису може бути додаток . Це означає, що освітній заклад розглянув заяву, і вступник вже не зможе подати заяву з такою ж пріоритетністю. В електронному кабінеті можна побачити статус Скасованого закладом освіти , що означає скасування права вступника брати участь у конкурсі, відповідно до рішення приймальної комісії. Це відбувається через наявність технічних помилок під час внесення даних. Разом з цим статусом додається акт про технічну помилку.

, що означає скасування права вступника брати участь у конкурсі, відповідно до рішення приймальної комісії. Це відбувається через наявність технічних помилок під час внесення даних. Разом з цим статусом додається акт про технічну помилку. Якщо вступник не виконав вимогу порядку прийому або порушив їх, то у власному кабінеті він побачить статус Виключено зі списку рекомендованих . Поруч із цим статусом заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення.

. Поруч із цим статусом заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення. Якщо приймальна комісія затвердила кандидатуру вступника, то він у власному кабінеті побачить статус Допущено до конкурсу. Це означає, що він бере участь у конкурсному відборі на бюджет або контракт, залежно від поданої заяви. Якщо ж біля цього статусу є позначка Навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб, то це означає що вступника приймають на контракт.

Статуси заяви вступника під час зарахування до ЗВО

Якщо у власному кабінеті світиться статус Рекомендовано до зарахування, це означає що, вступник пройшов конкурсний відбір, а також може бути зарахований на бюджет, але він повинен виконати вимоги для зарахування.

Якщо у власному кабінеті вступник побачив статус Включено до наказу, то це означає, що його зарахували для навчання на бюджет або контракт. Відповідно до форми навчання поруч зі статусом буде зазначено, що це Державне замовлення – тобто бюджет, або За кошти фізичних осіб – тобто контракт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.