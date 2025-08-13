Россия обновила рекорд дроновых атак по Украине: более 6 тыс. беспилотников в июле

В июле 2025 года Россия установила новый рекорд по дронным ударам по Украине – 6200 беспилотников за один месяц.

Такие подсчеты опубликовало Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Атаки дронов по Украине: выводы Великобритании

В отчете сравнили, что в июне 2025 года речь шла о около 5600 беспилотниках, тогда как в июле этого же года их количество достигло примерно 6200.

Отмечается, что РФ продолжает использовать дроны-камикадзе в сочетании с ракетами для повышения их боевой эффективности.

Также это снижает способность украинской противовоздушной обороны защищаться.

Кроме прочего, в июле зафиксировали несколько ежедневных рекордов по использованию дронов-камикадзе.

Значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, имеющими боевые части. Эта тактика уже стала привычной для ударов РФ.

Разведка подчеркнула, что российские бомбардировщики дальней авиации сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота даже после украинской операции Паутина.

Всего в июле зафиксировали семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, они запустили по Украине более 70 ракет.

