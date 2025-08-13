Росія оновила рекорд дронових атак по Україні: понад 6 тис. безпілотників у липні

У липні 2025 року Росія встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні – 6200 безпілотників за один місяць.

Такі підрахунки опублікувало Міністерство оборони Британії в X (Twitter).

Атаки дронів по Україні: висновки Британії

У звіті порівняли, що у червні 2025 року мова йшла про близько 5600 безпілотників, тоді як у липні цього ж року їхня кількість сягнула приблизно 6200.

Зараз дивляться

Зазначається, що РФ продовжує використовувати дрони-камікадзе в поєднанні з ракетами для підвищення їхньої бойової ефективності.

Також це зменшує здатність української протиповітряної оборони захищатися.

Крім іншого, у липні зафіксували кілька щоденних рекордів з використання дронів-камікадзе.

Значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Ця тактика уже стала звичною для ударів РФ.

Розвідка наголосила, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли оперативний темп, продовжуючи демонструвати боєздатність флоту навіть після української операції Павутина.

Всього у липні зафіксували сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації, вони запустили по Україні понад 70 ракет.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.