СБУ затримала майора ПС, який зливав дані про F-16 і Mirage 2000: Малюк розповів подробиці

Цього тижня Служба безпеки України затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який передавав Росії інформацію про винищувачі F-16 та Mirage 2000, а також готував удари дронами та ракетами.

Про це заявив керівник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

СБУ про агентів РФ у Силах оборони

– Я скажу відверто щодо виявлення, документування і затримання негідників у Силах оборони. Тут реально завжди з розумінням відноситься головнокомандувач Сирський. Багато проведено реалізацій. Якщо говорити мовою прикладів і згадати статистику, то їх було 58, – сказав він.

Як зазначив керівник СБУ, цього тижня вдалося затримати майора ВПС Збройних сил України.

Він пояснив, що йдеться про інструктора, який передавав інформацію щодо літаків F-16 та Mirage 2000. Майор дійсно готував удари ракетами та ударними дронами Shahed по Україні, наголосив Малюк.

Керівник СБУ стверджує, що ці факти вже задокументовано, а сам майор сьогодні ув’язнений.

СБУ про обміни між Україною і РФ

Як розповів Малюк, Україні вдалося затримати багато цікавих негідників, яких високо цінує ворог.

Серед них – підполковник ССО, якого раніше затримали за державну зраду та роботу на російське Головне розвідувальне управління.

Керівник СБУ розповів, що Україна віддала російського агента, після якого велика кількість бійців Азову повернулися додому.

На початку липня у Львівській області Служба безпеки України затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який працював на російські спецслужби. Він збирав координати об’єктів авіаційної інфраструктури України з метою передавання ворогу для завдання ударів.

