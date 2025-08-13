Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

В Україні запустили Дія.Картку для всіх держвиплат: як оформити

як зареєструватися в Дії
Фото: Depositphotos

В Україні запустили нову послугу Дія.Картка.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Дія.Картка запрацювала в Україні: що відомо

Попередньо відомо,  що Дія.Картка дозволяє швидко й зручно отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

Оформити її можна прямо зі смартфона — через застосунок Дія або банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Найближчим часом перелік банків планують розширити.

На картку вже можна отримати:

  • єКнигу,
  • єМалятко,
  • військові облігації,
  • виплати ветеранам спорту,
  • допомогу з безробіття,
  • допомогу ВПО,
  • пенсії, виплати від міжнародних організацій та інші державні програми.

Користуватися нею можуть всі українці віком від 18 років, маючи паспорт та РНОКПП.

Як оформити Дія.Картка

Для оформлення Дія.Картки:

  • Оновіть застосунок Дія → перейдіть у Сервіси → Дія.Картка,
  • Оберіть банк і підпишіть згоду,
  • Відкрийте рахунок.

У Мінцифри розповіли, що більше не потрібно відкривати окрему картку під кожну програму допомоги. Дія.Картка підходить для будь-яких державних виплат і дає можливість змішаної оплати — якщо коштів на спеціальному рахунку не вистачає, система автоматично доповнює суму власними коштами з основного рахунку.

Також найближчим часом на Дія.Картку можна буде оформити й виплату за програмою Пакунок школяра. При цьому програми Національний кешбек та єВідновлення працюватимуть окремо й не будуть інтегровані в мультирахункову картку.

– Будуємо цифрову державу, де громадяни отримують послуги швидко та зручно, – додав Михайло Федоров.

