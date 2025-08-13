В Україні запустили Дія.Картку для всіх держвиплат: як оформити
В Україні запустили нову послугу Дія.Картка.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Дія.Картка запрацювала в Україні: що відомо
Попередньо відомо, що Дія.Картка дозволяє швидко й зручно отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.
Оформити її можна прямо зі смартфона — через застосунок Дія або банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Найближчим часом перелік банків планують розширити.
На картку вже можна отримати:
- єКнигу,
- єМалятко,
- військові облігації,
- виплати ветеранам спорту,
- допомогу з безробіття,
- допомогу ВПО,
- пенсії, виплати від міжнародних організацій та інші державні програми.
Користуватися нею можуть всі українці віком від 18 років, маючи паспорт та РНОКПП.
Як оформити Дія.Картка
Для оформлення Дія.Картки:
- Оновіть застосунок Дія → перейдіть у Сервіси → Дія.Картка,
- Оберіть банк і підпишіть згоду,
- Відкрийте рахунок.
У Мінцифри розповіли, що більше не потрібно відкривати окрему картку під кожну програму допомоги. Дія.Картка підходить для будь-яких державних виплат і дає можливість змішаної оплати — якщо коштів на спеціальному рахунку не вистачає, система автоматично доповнює суму власними коштами з основного рахунку.
Також найближчим часом на Дія.Картку можна буде оформити й виплату за програмою Пакунок школяра. При цьому програми Національний кешбек та єВідновлення працюватимуть окремо й не будуть інтегровані в мультирахункову картку.
– Будуємо цифрову державу, де громадяни отримують послуги швидко та зручно, – додав Михайло Федоров.