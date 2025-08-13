Юридическое признание территорий, оккупированных РФ, не обсуждается — Мерц

Украина готова к переговорам относительно территориальных вопросов, однако юридическое признание оккупированных Россией территорий не обговаривается, отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц о переговорах и позиция Украины

Канцлер Германии подчеркнул, что обсуждались несколько важных пунктов.

– Мы также дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Мы хотим, чтобы был правильный порядок, – добавил он.

Мерц отметил, что в начале должно быть перемирие. К тому же важным элементом может быть рамочная сделка, которая будет позже.

Украина готова к переговорам о территориальных вопросах, однако не к юридическому признанию оккупированных территорий, подчеркнул он.

– Украина готова к переговорам относительно территориальных вопросах, но мы выходим из контактной линии, она является исходной позицией, юридическое признание территорий, оккупированных Россией, не обсуждается, – сказал Мерц.

Кроме того, он отметил, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Мерц добавил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа должен обсудить фундаментальный вопрос украинских и европейских интересов безопасности.

— На Аляске должны обговариваться фундаментальные украинские и европейские интересы безопасности. Это был тот месседж, который мы прокоммуницировали сегодня с американским президентом. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь, — сказал он.

Напомним, что 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным, которая пройдет на Аляске.

Мерц отметил, что есть договоренность, что Трамп сразу после встречи с президентом Путиным проинформирует Владимира Зеленского, европейских глав государств об итогах разговора.

Накануне в Берлин прибыл президент Владимир Зеленский для участия в видеоконференции с лидерами ЕС, генсекретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

