Юридичне визнання територій, окупованих РФ, не обговорюється – Мерц

Україна готова до перемовин про територіальні питання, проте юридичне визнання територій, які окупувала Росія, не обговорюється, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц про перемовини та позицію України

Канцлер Німеччини наголосив, що було обговорено декілька важливих пунктів.

– Ми також дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч після цієї. Ми хочемо, щоб був правильний порядок, – додав він.

Він зауважив, що на початку має бути перемир’я. До того ж, важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше.

За словами Мерца, Україна готова до перемовин про територіальні питання, однак не до юридичного визнання окупованих територій.

– Україна готова до перемовин про територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії, вона є вихідною позицією, юридичне визнання територій, окупованих Росією не обговорюються, – наголосив Мерц.

Крім того, він зауважив, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки.

До того ж, Мерц зазначив, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня повинен обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки.

– На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти, – сказав він.

Мерц зауважив, що є домовленість, що Трамп відразу після зустрічі з президентом Путіним проінформує Володимира Зеленського, європейських очільників держав про підсумки розмови.

Нагадаємо, що 15 серпня має відбутися зустріч Трампа з Путіним , яка пройде на Алясці.

Напередодні цього до Берліну прибув президент Володимир Зеленський для участі у відеоконференції з лідерами ЄС, генсекретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

