Девять лет в плену: домой вернулся Богдан Ковальчук, которого схватили в 17 лет

Во время сегодняшнего обмена пленными домой вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук. Россияне выкрали его в семнадцатилетнем возрасте и удерживали в плену 9 лет.

Богдан Ковальчук вернулся домой

— Представьте себе, 9 лет в плену, куда этот парень попал еще подростком. Домой вернулся украинец, которого россияне схватили в 17 лет — Богдан Ковальчук, — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Богдан жил в Ясиноватой. Чтобы завершить обучение и получить диплом, он пытался добраться до Торецка. На одном из блокпостов его задержали российские оккупанты.

Подростка обвинили в якобы работе на СБУ, в частности в подрывах автомобилей и здания оккупационной “полиции”.

— Теперь он в Украине. Здесь он нужен. Россияне украли у него так много времени, – подчеркнул Ермак.

Что известно о деле “ясиноватских диверсантов”

Богдан Ковальчук и несколько его друзей стали фигурантами так называемого дела “ясиноватских диверсантов”.

В сентябре 2016 года боевики самопровозглашенной ДНР заявили о “задержании” семи несовершеннолетних “диверсантов” из Ясиноватой — крупного железнодорожного узла Донецкой области.

Юношей обвинили в якобы сотрудничестве с украинскими спецслужбами и организации подрывов автомобилей и “отдела милиции ДНР”.

Сначала оккупанты говорили о семи задержанных: Владиславе Пазушко, Максиме Солодовникове, Богдане Ковальчуке, Денисе Хмеленко, Ярославе Миронове, Арсении Белавине и Денисе Ковале.

Потом называли имена пятерых: Ковальчука, Пазушко, Хмеленко, Солодовникова и Миронова. На одном из фото, где якобы изображены ребята во время визита представителей ООН, было видно только четверых.

В СМИ предполагали, что двум юношам удалось покинуть оккупированную территорию еще до арестов. Впоследствии информация об одном из них подтвердилась.

В июле 2018 года так называемый “верховный суд ДНР” приговорил задержанных к наказанию сроком от 10 до 15 лет. Богдан Ковальчук получил 10-летний срок.

В 2019 году оккупационная администрация предложила ему досрочное освобождение при условии, что он откажется от участия в обмене пленными и не будет возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Богдан отказался.

Фото: Андрей Ермак

