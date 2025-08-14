Дев’ять років полону: додому повернувся Богдан Ковальчук, якого схопили 17-річним

Під час сьогоднішнього обміну полоненими додому повернувся цивільний заручник Богдан Ковальчук. Його викрали росіяни у сімнадцятирічному віці і тримали у полоні 9 років.

Богдан Ковальчук повернувся додому

– Уявіть собі, 9 років у полоні, куди цей хлопець потрапив ще підлітком. Додому повернувся українець, якого росіяни схопили у 17 років – Богдан Ковальчук, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Богдан жив у Ясинуватій. Щоб завершити навчання і отримати диплом, він намагався дістатися до Торецька. На одному з блокпостів його затримали російські окупанти.

Підлітка звинуватили у нібито роботі на СБУ, зокрема у підривах автомобілів та будівлі окупаційної “поліції”.

Зараз дивляться

– Тепер він в Україні. Тут він потрібен. Росіяни вкрали в нього так багато часу, – наголосив Єрмак.

Що відомо про справу “ясинуватських диверсантів”

Богдан Ковальчук та кілька його друзів стали фігурантами так званої справи “ясинуватських диверсантів”.

У вересні 2016 року бойовики самопроголошеної ДНР заявили про “затримання” семи неповнолітніх диверсантів із Ясинуватої – великого залізничного вузла Донеччини.

Юнаків звинуватили у нібито співпраці з українськими спецслужбами та організації підривів автомобілів і “відділку міліції ДНР”.

Спочатку окупанти говорили про сімох затриманих: Владислава Пазушка, Максима Солодовнікова, Богдана Ковальчука, Дениса Хмеленка, Ярослава Миронова, Арсенія Белавіна і Дениса Коваля.

Згодом називали імена п’ятьох: Ковальчука, Пазушка, Хмеленка, Солодовнікова та Миронова. На одному з фото, де нібито зображені хлопці під час візиту представників ООН, видно було лише чотирьох.

У ЗМІ припускали, що двом юнакам вдалося залишити окуповану територію ще до арештів. Згодом інформація про одного з них підтвердилася.

У липні 2018 року так званий “верховний суд ДНР” засудив затриманих до покарання строком від 10 до 15 років. Богдан Ковальчук отримав 10-річний термін.

У 2019 році окупаційна адміністрація запропонувала йому дострокове звільнення за умови, що він відмовиться від участі в обміні полоненими і не повертатиметься на підконтрольну Україні територію. Богдан відмовився.

Фото: Андрій Єрмак

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.