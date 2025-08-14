Обмен пленными: домой вернулись 84 украинца, среди них защитники Мариуполя

Сегодня, 14 августа, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 наших человека.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 14 августа 2025 года: что известно

По словам президента, среди возвращенных украинцев – защитники Мариуполя и гражданские лица, некоторые из них содержались в плену еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

Зеленский подчеркнул, что почти всем из них нужна медицинская помощь и значительная реабилитация.

Глава государства поблагодарил всех, кто продолжает помогать освобождать украинских пленных.

По его словам, впереди ожидают новые обмены. Детали или возможные даты президент пока не назвал.

Особый обмен: детали о возвращенных украинцах от Координационного штаба

В штабе подсчитали, что речь идет уже о 67 обменах пленными, из 84 возвращенных украинцев из российского плена освободили 33 военных и 51 гражданского.

Отмечается, что особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 18 лет.

– Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней – он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году. Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы, – рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Также среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Один из них – 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. На тот момент ему было всего 18 лет.

Что известно о возвращенных военных

В штабе добавили, что домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы.

– Из плена удалось освободить 10 офицеров. Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года. Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность, – говорится в сообщении.

Самому молодому освобожденному 26 лет, самому старшему – 74, из них последние семь лет (с 2018) он находился в российской тюрьме.

За содействие в организации обмена штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты.

– Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену, – подчеркнули в заявлении.

Что еще известно о возвращенных украинцах: детали от Омбудсмена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что освобожденные являются политическими заключенными из разных категорий, в частности среди них есть медики.

– В целом все граждане имеют обострившиеся заболевания, болезни и нуждаются в медицинской помощи, – рассказал он.

Также по данным Омбудсмена среди возвращенных военных есть не только защитники Вооруженных Сил, но есть пограничники, а также те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Значительная часть этих военных – офицеры, среди возвращенных защитников самому старшему 49 лет, самому молодому – 25 лет.

Отмечается, что защитники имеют ранения и болезни.

Между тем российское Минобороны сообщает, что обмен состоялся по формату 84 на 84, при этом все возвращенные россияне, согласно опубликованным данным, являются военными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров в Стамбуле с российской стороной есть договоренность об обмене 1200 военнопленных. Также продолжается работа по возвращению похищенных россиянами детей.

В конце июля глава государства рассказал, что с начала полномасштабной войны живыми из плена вернули 5 857 наших людей, вне обменов — еще 555 человек.

В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщали, что на временно оккупированных территориях, да и в самой России выявлено 176 стационарных мест несвободы и более 120 временных (транзитных) точек содержания пленных.

Напомним, что 4 июля состоялся обмен между Украиной и РФ. Домой вернулись военные и гражданские, большинство из которых находились в неволе еще с 2022 года.

16 июля народные депутаты поддержали законопроект о выплате единовременной денежной помощи семьям погибших в плену военных и тем защитникам, которые потеряли трудоспособность. Эти категории людей и семей получат гарантированные 15 млн грн.

23 июля также был обмен военнопленными. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

